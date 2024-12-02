Губернатор взял в советники спортсменов и партнера девелоперов

В понедельник, 2 декабря, на оперативном совещании правительства Самарской области губернатор Вячеслав Федорищев представил своих новых общественных советников. В их число попали двое спортсменов.
Это мастер спорта по легкой атлетике Елена Маркина и призер Паралимпийских игр в Париже Кирилл Пульвер. Они будут участвовать в работе по развитию массового спорта.
Также общественным советником губернатора стала архитектор Ирина Фишман. Она сосредоточится на работе в сфере градостроительной политики, урбанистики и развития исторического центра.
Советником губернатора по жилищному строительству стал глава ООО "Октогон" Олег Никитенко. Компания оказывает юридические и консалтинговые услуги в том числе в сфере градостроительства.
Бывший омбудсмен Ольга Гальцова, назначение которой советников губернатор анонсировал ранее, будет консультировать главу региона по вопросам социальной политики.
Последние комментарии
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!