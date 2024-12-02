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Губернатор Власть и политика

Губернатор взял в советники спортсменов и партнера девелоперов

САМАРА. 2 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 2 декабря, на оперативном совещании правительства Самарской области губернатор Вячеслав Федорищев представил своих новых общественных советников. В их число попали двое спортсменов.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Федорищева

Это мастер спорта по легкой атлетике Елена Маркина и призер Паралимпийских игр в Париже Кирилл Пульвер. Они будут участвовать в работе по развитию массового спорта.

Также общественным советником губернатора стала архитектор Ирина Фишман. Она сосредоточится на работе в сфере градостроительной политики, урбанистики и развития исторического центра.

Советником губернатора по жилищному строительству стал глава ООО "Октогон" Олег Никитенко. Компания оказывает юридические и консалтинговые услуги в том числе в сфере градостроительства.

Бывший омбудсмен Ольга Гальцова, назначение которой советников губернатор анонсировал ранее, будет консультировать главу региона по вопросам социальной политики.

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