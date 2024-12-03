В Самаре покажут "Новогоднее шоу" Гии Эрадзе

С 21 декабря 2024 года впервые в Самарском государственном цирке стартует грандиозное "Новогоднее шоу", созданное на основе номеров и аттракционов, завоевавших многочисленные награды международных конкурсов и покоривших сердца миллионов зрителей нашей страны! Такой подарок для жителей и гостей Самары в новогодние праздники приготовил коллектив продюсерского центра "Королевский цирк" заслуженного артиста России Гии Эрадзе совместно с Российской государственной цирковой компанией.

Вместе со сказочными героями зрители окажутся на пороге невероятного приключения, где им предстоит собрать воедино расколовшуюся на миллионы осколков волшебную звезду — символ Нового года. Их ждет захватывающее путешествие в сказочный мир, где отражение загадочных зеркал играет с реальностью, белоснежные Ангелы парят под куполом цирка на сверкающих колоколах, белокрылый Пегас проносится в клубах дыма словно по облакам, в струях фонтана оживают античные "Бронзовые скульптуры", своей красотой ослепляет "Царевна-Лебедь", а в окружении утонченных балерин романтичный музыкант признается в любви своей музе — изящной статуэтке на рояле, инкрустированном тысячами кристаллов. Гостей программы встретят клоуны и буффы на ретро-велосипедах, ловкие жонглеры на стрелах, гимнасты на турниках в страстном танго, бесстрашные акробаты на встречных качелях и "Часовщик" на колесе-сира. Наши герои побывают в сказочном лесу в гостях у Белоснежки и семи гномов, вместе с "Королевским балетом" закружатся в хороводе по мотивам традиционного русского узора "Гжель", от души посмеются над репризами обаятельных клоунов и отправятся на жаркий континент "Африка" с ее дикими джунглями. Все путешествие артистов будет сопровождать множество дрессированных животных: зебры, ламы, лемуры, обезьяны, дикобразы, медведи, пятнистые пони, лошади и далматины.

Когда все осколки волшебной звезды будут собраны, новогодняя елка озарится миллионами ярких огней, и грянет настоящий зимний бал, куда прибудут Дед Мороз и Снегурочка, чтобы по доброй традиции поздравить всех с Новым 2025 годом прямо с циркового манежа!

Самая ожидаемая премьера Нового года в Самаре — поклонники этого знаменитого коллектива уже с нетерпением ждут начала гастролей.

Легендарный мастер, искусно покоряющий воображение публики подлинной феерией, Гия Эрадзе приготовил для гостей новогодней программы множество творческих сюрпризов: новые красочные костюмы и масштабные декорации, увлекательные постановки номеров, авторская музыка, головокружительные трюки и яркие спецэффекты — все это украсит главную елку долгожданного зимнего праздника!

Новый год — это время чудес и волшебства! Подарите себе и своим близким праздничную атмосферу зимней сказки и отличное настроение вместе с "Новогодним шоу" Гии Эрадзе в Самарском цирке!

Премьерные представления пройдут:

21 декабря (сб) в 17.00ч.

22 декабря (вс) в 12.00ч.

Билеты онлайн: www.circus-samara.ru

Тел.: 8 (846) 970-70-57