Пассажиропоток на маршрутах "Самара - Новокуйбышевск" вновь будет изучен

Министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Карпов провел личный прием по вопросу организации перевозок в направлении Самара — Новокуйбышевск. С просьбой об улучшении качества перевозок по маршрутам № 429 "г. Новокуйбышевск — г. Самара (Барбошина поляна)" и № 492 "г. Новокуйбышевск — г. Самара (аквапарк) обратился житель Новокуйбышевска Илья Каклеев, сообщает пресс-служба областного минстранса.

Гражданин подчеркнул, что существующее расписание не всегда соблюдается перевозчиками. Кроме того, в часы пик малый класс автобусов на рейсах не позволяет вместить всех пассажиров, в том числе за счет того, что пригородным маршрутом пользуются жители Самары для проезда в городской черте.

На маршрутах № 429 и № 492 работает по 10 автобусов малого класса, которые осуществляют по 60 рейсов в сутки в прямом и обратном направлении с интервалом движения от 15 минут до 1 часа.

Отметим, что с 1 ноября 2024 г. маршрут № 429 переведен на регулируемый тариф. Это значит, что перевозчик получает не только доход от продажи билетов, но и фиксированную плату из бюджета региона за количество выполненных рейсов, которые отслеживаются по системе ГЛОНАСС. В случае нарушения условий госконтракта минтрансом применяются санкции, в том числе сокращается оплата транспортной работы.

Как пояснил на встрече руководитель управления автомобильного и железнодорожного транспорта Константин Михайлов, в ноябре на маршруте № 429 были зафиксированы нарушения расписания по причине поломки 5-ти из 10 автобусов. Дополнительно на линию перевозчиком было выставлено два резервных автобуса, но это не решило проблему в полной мере. В настоящее время на линии работают все заявленные автобусы.

По итогам встречи Сергей Карпов дал поручение провести дополнительный анализ пассажиропотока в направлении Самара — Новокуйбышевск, в том числе в часы пик.

"К изучению пассажиропотока на основных пригородных маршрутах мы привлекли студентов профильных вузов. По итогам декабря с учетом реального пассажиропотока мы примем оптимальное решение для оказания качественных услуг по перевозке пассажиров", — подчеркнул глава областного минтранса.

Напомним, что это уде не первая попытка изучения пассажиропотока между Самарой и Новокуйбышевском. Тогда власти изучали потребности горожан в 127 маршруте автобуса.