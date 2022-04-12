Вводится еще один пробный рейс автобуса №127 "Самара - Новокуйбышевск"

Рейс автобуса № 127, отправляющийся из Самары в 21:30 в Новокуйбышевск, вводится в тестовом режиме с 15 по 21 апреля.

Напомним, в конце мая на постоянной основе установлен 21-часовой рейс.

Теперь администрация Новокуйбышевска вышла с инициативой еще об одном рейсе. В ответ министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области вводит на неделю тестовый рейс.

Будет проводится анализ пассажиропотока с фото- и видеофиксацией наполняемости автобусов в Самаре, а также прибывших в Новокуйбышевск.