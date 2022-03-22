Вечерний рейс №127 "Самара - Новокуйбышевск" будет курсировать на постоянной основе

Рейс № 127 "Самара — Новокуйбышевск" в 21:00 включен в расписание движения на постоянной основе.

Напомним, что пробный дополнительный рейс по маршруту №127 г. Самара (ПАВ) - г. Новокуйбышевск (через РЭБ) с отправлением из Самары в 21:00 был введен в декабре 2021 г. введен с целью изучения пассажиропотока.

По результатам исследования минтрансом принято решение о включении рейса в 21:00 в расписание на постоянной основе.

Перевозчику, обслуживающему данный маршрут, поручено усилить контроль за соблюдением установленного расписания.