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Вечерний рейс №127 "Самара - Новокуйбышевск" будет курсировать на постоянной основе Транспортная карта в Самаре возвращается к прежнему режиму работы Запас прочности "Коммунресурса" позволит справиться с временными трудностями За год население в Самарской области сократилось на 22 тысячи человек В Самаре стартовал заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по астрономии

Общество

Вечерний рейс №127 "Самара - Новокуйбышевск" будет курсировать на постоянной основе

САМАРА. 22 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Рейс № 127 "Самара — Новокуйбышевск" в 21:00 включен в расписание движения на постоянной основе.

Напомним, что пробный дополнительный рейс по маршруту №127 г. Самара (ПАВ) - г. Новокуйбышевск (через РЭБ) с отправлением из Самары в 21:00 был введен в декабре 2021 г. введен с целью изучения пассажиропотока.  

 

По результатам исследования минтрансом принято решение о включении рейса в 21:00 в расписание на постоянной основе.

Перевозчику, обслуживающему данный маршрут, поручено усилить контроль за соблюдением установленного расписания.

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