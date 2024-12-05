Голкипер "Лады" Владислав Подъяпольский вызван в сборную России

Штаб сборной России определил состав команды "Россия 25" на Кубок Первого канала, который пройдет в Санкт-Петербурге с 12 по 15 декабря, и в списке вызванных в расположение команды оказался голкипер "Лады" Владислав Подъяпольский.
Соперниками "России 25" на Кубке Первого канала станут сборные Беларуси и Казахстана, а также Сборная мира КХЛ.
Расписание матчей команды "Россия 25" на турнире:
12 декабря, соперник — Сборная мира КХЛ, начало в 19:30;
13 декабря, мини-турнир в формате "3 на 3";
14 декабря, соперник — сборная Беларуси, начало в 15:00;
15 декабря, соперник — сборная Казахстана, начало в 15:00.
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