Голкипер "Лады" Владислав Подъяпольский вызван в сборную России

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Штаб сборной России определил состав команды "Россия 25" на Кубок Первого канала, который пройдет в Санкт-Петербурге с 12 по 15 декабря, и в списке вызванных в расположение команды оказался голкипер "Лады" Владислав Подъяпольский.