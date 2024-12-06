Мужчина пострадал при пожаре в частной бане в Самаре

В четверг, 5 декабря, в 20:08 в ГУ МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре в частной бане на ул. Елизарова, 112 в Кировском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Управления.
Огонь охватил площадь в 60 кв. м.
На тушение были направлены 40 огнеборцев и 10 единиц техники. Пожар удалось ликвидировать в 20:55.
В региональном управлении МЧС России отметили, что погибших нет, но пострадал 52-летний мужчина, и в целях безопасности был эвакуирован один человек.
Причина пожара устанавливается.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !