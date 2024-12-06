Мужчина пострадал при пожаре в частной бане в Самаре

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В четверг, 5 декабря, в 20:08 в ГУ МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре в частной бане на ул. Елизарова, 112 в Кировском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Управления.