В аэропорту Курумоч задержали иностранца, пытавшегося незаконно проникнуть в Россию

В международном аэропорту Курумоч пограничники пресекли попытку иностранца незаконно пересечь госграницу по "липовым" документам, передает пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Саратовской и Самарской областям.

40-летний житель одной из республик Центрально-Азиатского региона, зная, что в отношении него принято решение о запрете въезда в Россию, находясь на территории своего государства, изменил паспортные данные, чтобы незаконно пересечь государственную границу.

При попытке въезда в Россию в воздушном пункте пропуска "Самара" пограничники его задержали.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Фиктивная регистрация гражданина РФ по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в РФ и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в РФ, предусматривающей наказание до двух лет лишения свободы.