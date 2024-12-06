В Самарской области в пожаре пострадали трое детей и погибла их бабушка

В четверг, 5 декабря, в Похвистневском районе Самарской области пожар унес жизнь женщины. Об этом сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

В 18:20 начался пожар на ул. Центральная усадьба в с. Савруха. В двухэтажном доме горели вещи на площади 1 кв. м. В результате из горящей квартиры спасли троих детей. Их госпитализировали. Их 63-летняя бабушка погибла.

На месте происшествия работали сотрудники пожарно-спасательной части № 103 Отряда № 35 и ДПК сельского поселения Савруха. Они ликвидировали возгорание в 19:58.

По данным ГУ МЧС России по Самарской области, к пожару привело то, что семилетняя девочка играла со спичками в комнате и подожгла матрас.