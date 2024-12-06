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Пожары Происшествия

В Самарской области в пожаре пострадали трое детей и погибла их бабушка

САМАРА. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 5 декабря, в Похвистневском районе Самарской области пожар унес жизнь женщины. Об этом сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

В 18:20 начался пожар на ул. Центральная усадьба в с. Савруха. В двухэтажном доме горели вещи на площади 1 кв. м. В результате из горящей квартиры спасли троих детей. Их госпитализировали. Их 63-летняя бабушка погибла.

На месте происшествия работали сотрудники пожарно-спасательной части № 103 Отряда № 35 и ДПК сельского поселения Савруха. Они ликвидировали возгорание в 19:58.

По данным ГУ МЧС России по Самарской области, к пожару привело то, что семилетняя девочка играла со спичками в комнате и подожгла матрас.

Гид потребителя

Последние комментарии

alexandr radaev 22 августа 2024 12:19 На площадке известного долгостроя Самары горел башенный кран

На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?

Олег Марфин 22 августа 2024 09:19 На площадке известного долгостроя Самары горел башенный кран

Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.

Юрий Трифоненков 21 августа 2024 09:48 В Тольятти из горящего дома эвакуировали человека

Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.

Ксюшка Продан 13 апреля 2024 05:48 В Самаре сгорела подстанция на Мехзаводе

Я видела это был не пожар, а взрыв

Давид Давидов 17 января 2024 14:06 В Самаре 18-летний парень пострадал при пожаре в пос. Зубчаниновка

Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !

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