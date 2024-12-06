В Самарской области в пожаре пострадали трое детей и погибла их бабушка

В четверг, 5 декабря, в Похвистневском районе Самарской области пожар унес жизнь женщины. Об этом сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".
В 18:20 начался пожар на ул. Центральная усадьба в с. Савруха. В двухэтажном доме горели вещи на площади 1 кв. м. В результате из горящей квартиры спасли троих детей. Их госпитализировали. Их 63-летняя бабушка погибла.
На месте происшествия работали сотрудники пожарно-спасательной части № 103 Отряда № 35 и ДПК сельского поселения Савруха. Они ликвидировали возгорание в 19:58.
По данным ГУ МЧС России по Самарской области, к пожару привело то, что семилетняя девочка играла со спичками в комнате и подожгла матрас.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !