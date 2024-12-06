В Клиниках СамГМУ успешно пересадили сердце пациенту из Тольятти

В Клиниках Самарского государственного медицинского университета выполнили успешную пересадку сердца 57-летнему пациенту из Тольятти. Трансплантацию сердца, как и положено на старте таких программ, проводила "смешанная" команда врачей. Самарским специалистам на всех этапах выполнения операции, анестезиологического и реанимационного ведения помогали коллеги из НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. академика В. И. Шумакова Минздрава России. Теперь подобные операции в Клиниках СамГМУ планируют выполнять на постоянной основе.
Впервые пациент почувствовал себя плохо в 2023 году. Мужчина заметил, что после перенесенной коронавирусной инфекции у него стала появляться одышка при ходьбе. В декабре пациент перенес инфаркт, а в феврале 2024 г. обратился на консультацию в Клиники СамГМУ, где ему провели все необходимые обследования.
"К нам мужчина поступил в апреле с диагнозами дилатационная кардиомиопатия после перенесенного вирусного миокардита и сердечная недостаточность, — рассказал врач-кардиолог Самарского центра трансплантации органов и тканей Александр Додонов. — Мы его обследовали в течение длительного периода, принимали решение на врачебной комиссии, после чего внесли в лист ожидания. Все консервативные методы исчерпали свои возможности и продлить жизнь человека и вернуть его к активному образу жизни могла помочь только трансплантация. У пациента после операции хорошие перспективы, сейчас у него увеличивается физическая нагрузка, жалоб нет, восстановился ритм сердечно-сосудистой системы".
Руководитель Самарского центра трансплантации органов и тканей, главный специалист трансплантолог Минздрава Самарской области Алексей Миронов подчеркнул, что операция стала возможной только при участии специалистов НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. Шумакова и при активной поддержке директора НМИЦ, главного специалиста трансплантолога Минздрава России, академика РАН Сергея Владимировича Готье.
"В дальнейшем мы планируем проводить до 20 операций в год, — говорит Алексей Миронов. — Это даст новые возможности в оказании медицинской помощи жителям Самарской области. Развитие этого направления очень важно для нашей медицины, поскольку у нас есть пациенты, которых нужно спасать уже сегодня. Чтобы воплотить планы в жизнь, у нас уже есть профессиональные высококвалифицированные специалисты и мощный технический потенциал. Только в это году в Самарском центре трансплантации выполнено около 60 пересадок почек, в два раза увеличено количество пересадок печени".
Заведующий кафедрой факультетской хирургии СамГМУ Алексей Вачев отметил, что на современном этапе развития медицины врачи стараются как можно дольше продлять жизнь пациентам с сердечной недостаточностью с помощью медикаментозного лечения или, при необходимости, выполнения других операций. Но есть пациенты, у которых единственной возможностью сохранить жизнь остается только трансплантация сердца. Именно к такой категории относился пациент: у него было диффузное (тотальное) поражение сердечной мышцы после перенесенной коронавирусной инфекции и прогрессирующая сердечная недостаточность.
"При этом нужно четко понимать, что трансплантация должна выполняться в клинике, где все другие технологии ведения сердечных и сосудистых больных отработаны и поставлены на "поток", где есть необходимое оборудование и компетентные специалисты разного профиля для выхаживания таких пациентов, — говорит Алексей Вачев. — Это очень многоплановая работа. И сегодня мы можем уверенно сказать, что Клиники СамГМУ способны решать такую задачу, как пересадка сердца".
Сейчас прооперированный мужчина чувствует себя хорошо и после реабилитации планирует начать заниматься плаванием.
Последние комментарии
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сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас