Советником губернатора стал экс-замминистра из Татарстана

Общественным советником губернатора Самарской области по вопросам промышленности стал Сергей Этус. Ранее он был заместителем министра промышленности и торговли Республики Татарстан.

Известно, что Этус переезжал в Татарстан из Москвы. Он родился 4 марта 1988 г. в Норильске. В 2011 г. окончил Военный университет МО РФ, а в 2017 — Российский государственный университет правосудия. С 2011 по 2022 гг. работал в органах госбезопасности РФ. В октябре 2022 г. стал замминистра промышленности Татарстана, покинув должность в июле 2024 года.

Также советником стала Екатерина Сеницкая - председатель регионального отделения "Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов". Она курирует работу, связанную с детьми-сиротами.

Кроме Этуса советниками губернатора Самарской области на текущий момент являются Анастасия Сорокина (по урбанистике), Андрей Колотовкин (российский генерал, советник губернатора по СВО), Ольга Гальцова (бывший уполномоченный по правам человека в Самарской области, сейчас — консультант по вопросам социальной политики), Елена Маркина (мастер спорта, советник по спорту), Олег Никитенко (глава ООО "Октогон", по вопросам сохранения исторической среды), Кирилл Пульвер (мастер спорта), Ирина Фишман (архитектор, советник по вопросам сохранения исторической среды).