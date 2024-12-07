В Красноармейском районе в перевернувшейся Audi пострадали мужчина и ребенок

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В пятницу, 6 декабря, в 15:50 в Красноармейском районе 32-летний мужчина, управляя Audi A6, на 46 км дороги "Самара - Волгоград - Красноармейское - Пестравка" не справился с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения, после чего опрокинулся.

Фото: ГУ МВД по Самарской области