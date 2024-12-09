16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем героев Отечества Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил Шенталинский район Губернатор дал поручение по ремонту горбольницы Новокуйбышевска Советником губернатора стал экс-замминистра из Татарстана Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем добровольца

Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем героев Отечества

САМАРА. 9 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 62
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 9 декабря, губернатор Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня героев Отечества.

"День героев Отечества — праздник, отражающий мужество, несгибаемый дух, трудолюбие и самоотверженность лучших представителей нашего многонационального народа — наших предков и современников, величие их ратных и трудовых подвигов. Свершения героев Отечества служат предметом национальной гордости", - сказал глава региона.

Он добавил, что сегодня в зоне СВО бойцы, наследуя воинскую доблесть своих дедов и прадедов, сокрушивших фашизм, продолжают отстаивать интересы России ради мира на родной земле, ради будущих поколений.

"Дорогие Герои! Вы для всех нас образец настоящей, искренней преданности Родине, ответственности за ее судьбу. Благодарю вас за все, что вы сделали и делаете для защиты нашей страны и укрепления ее мощи. Уверен, память о подвигах и свершениях Героев, благодарность и уважение к ним будут вдохновлять новые поколения граждан страны, помогать преодолевать любые препятствия.
Желаю нашим Героям, всем жителям региона успеха в добрых начинаниях, здоровья, благополучия и мира", - заключил Вячеслав Федорищев.

Гид потребителя

Последние комментарии

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Ольга Викторовна 14 июня 2024 10:04 Вячеслав Федорищев обсудил с жителями Тольятти проблемные вопросы

Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка

Вячеслав Гусев 12 июня 2024 03:47 Вячеслав Федорищев по приглашению многодетной матери из Самары приехал на выписку из роддома

Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.

Владимир Селиверстов 05 июня 2024 10:57 Врио губернатора поручил главе Самары ускорить работу по обновлению исторического центра города

Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!

Фото на сайте

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5