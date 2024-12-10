16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарская область вновь вошла в число лучших регионов страны В Самаре объявили повторные торги на создание павильонов возле Фабрики-кухни Ж/д переезд на трассе М-5 в Самарской области будет частично закрыт Компания из Тольятти наращивает мощности с господдержкой Региональный минтранс выделил 340 млн рублей на покупку двух судов на подводных крыльях

Экономика и бизнес

Самарская область вновь вошла в число лучших регионов страны

САМАРА. 10 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 61
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарская область награждена за активное участие в программе "Лидеры производительности" (2019–2024 годов), заняв 5 место в национальном рейтинге. Успешное участие региона в программе закладывает структурную основу для дальнейшего роста производительности труда в регионе.

Фото: Региональный центр компетенций

В программе социально-экономического развития Самарской области одним из главных приоритетов на ближайшие 5 лет глава региона выделил развитие промышленности.

"Мы обеспечим развитие ключевых отраслей специализации промышленности Самарской области — автомобилестроения, химии, авиационно-космического сектора, нефтепереработки и металлургии. Будем содействовать предприятиям ОПК, обеспечивающим национальную безопасность и развивать перспективные отрасли. Обеспечим развитие производственной кооперации, повысим производительность труда на предприятиях региона и ежегодно будем вовлекать в проект не менее 20 организаций", — сказал губернатор Самарской области, председатель комиссии Госсовета по направлению "Промышленность" Вячеслав Федорищев.

Программа "Лидеры производительности" направлена на повышение квалификации управленцев предприятий. В этом году, в рамках 37-го потока программы, 797 руководителей из 70 регионов страны прошли обучение, охватывающее очные занятия в Москве, стажировки на предприятиях и дистанционное обучение. Среди выпускников программы за все время её существования более 10 тысяч собственников и руководителей бизнеса.

"Успех Самарской области в реализации программы "Лидеры производительности" — это итог совместной работы региональных властей и предприятий. Мы гордимся достигнутым результатом и продолжим активно поддерживать внедрение инструментов бережливого производства на предприятиях региона. Это способствует повышению эффективности, конкурентоспособности и экономическому росту Самарской области", — подчеркнул врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Мероприятия национального проекта по производительности труда продолжатся в новом нацпроекте "Эффективная и конкурентная экономика". На базе всех министерств будут развернуты отраслевые центры компетенций, которые разработают системные решения для повышения производительности труда.

"На уровне президента принято решение тиражировать этот успешный опыт в рамках нового национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Программа "Лидеры производительности" будет продолжена и расширена. Дополнительно более 20 тысяч руководителей предприятий смогут пройти повышение квалификации", — сообщил заместитель министра экономического развития Российской Федерации Мурат Керефов.

Продолжится и адресная поддержка федерального и региональных центров компетенций. Ее смогут получить сельскохозяйственные предприятия, обрабатывающие производства, компании строительной отрасли, ЖКХ, транспортной и туристической сферы.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №27

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Донской 02 декабря 2024 16:57 Игорь Матвеев: "Технические специалисты, обладающие знаниями в области ИТ-технологий, востребованнее, чем программисты"

Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!

Вячеслав Гусев 27 ноября 2024 03:45 Авито Работа поможет РЖД найти работников по востребованным специальностям

Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?

Анатолий Илларионов 20 ноября 2024 12:23 Минтранс рассказал о судьбе проекта реконструкции пр. Карла Маркса в Самаре

Хорошая новость.

Inkling2016 Инклинг 20 ноября 2024 12:09 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?

Анатолий Илларионов 19 ноября 2024 14:15 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?

Фото на сайте

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самарской области прошел осенний День поля

В Самарской области прошел осенний День поля

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5