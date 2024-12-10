Самарская область вновь вошла в число лучших регионов страны

Самарская область награждена за активное участие в программе "Лидеры производительности" (2019–2024 годов), заняв 5 место в национальном рейтинге. Успешное участие региона в программе закладывает структурную основу для дальнейшего роста производительности труда в регионе.

В программе социально-экономического развития Самарской области одним из главных приоритетов на ближайшие 5 лет глава региона выделил развитие промышленности.

"Мы обеспечим развитие ключевых отраслей специализации промышленности Самарской области — автомобилестроения, химии, авиационно-космического сектора, нефтепереработки и металлургии. Будем содействовать предприятиям ОПК, обеспечивающим национальную безопасность и развивать перспективные отрасли. Обеспечим развитие производственной кооперации, повысим производительность труда на предприятиях региона и ежегодно будем вовлекать в проект не менее 20 организаций", — сказал губернатор Самарской области, председатель комиссии Госсовета по направлению "Промышленность" Вячеслав Федорищев.

Программа "Лидеры производительности" направлена на повышение квалификации управленцев предприятий. В этом году, в рамках 37-го потока программы, 797 руководителей из 70 регионов страны прошли обучение, охватывающее очные занятия в Москве, стажировки на предприятиях и дистанционное обучение. Среди выпускников программы за все время её существования более 10 тысяч собственников и руководителей бизнеса.

"Успех Самарской области в реализации программы "Лидеры производительности" — это итог совместной работы региональных властей и предприятий. Мы гордимся достигнутым результатом и продолжим активно поддерживать внедрение инструментов бережливого производства на предприятиях региона. Это способствует повышению эффективности, конкурентоспособности и экономическому росту Самарской области", — подчеркнул врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Мероприятия национального проекта по производительности труда продолжатся в новом нацпроекте "Эффективная и конкурентная экономика". На базе всех министерств будут развернуты отраслевые центры компетенций, которые разработают системные решения для повышения производительности труда.

"На уровне президента принято решение тиражировать этот успешный опыт в рамках нового национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Программа "Лидеры производительности" будет продолжена и расширена. Дополнительно более 20 тысяч руководителей предприятий смогут пройти повышение квалификации", — сообщил заместитель министра экономического развития Российской Федерации Мурат Керефов.

Продолжится и адресная поддержка федерального и региональных центров компетенций. Ее смогут получить сельскохозяйственные предприятия, обрабатывающие производства, компании строительной отрасли, ЖКХ, транспортной и туристической сферы.