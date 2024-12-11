Ночью 82 человека тушили крупный пожар в Куйбышевском районе Самары

Во вторник, 10 декабря, в 22:12 в ГУ МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре в частном доме в 31-м массиве в садовом товариществе "Железнодорожник" (платформа "Конструкторская") в Куйбышевском районе. Об этом сообщили в Управлении.
На месте происшествия горел частный дом и надворные постройки.
На тушение были направлены 82 огнеборца и 25 единиц техники. В 0:25 пожар локализован на площади 300 кв. м. Погибших и пострадавших нет. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
В ГУ МЧС России по Самарской области напоминают, что при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей "112".
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !