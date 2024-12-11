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Пожары Происшествия

Ночью 82 человека тушили крупный пожар в Куйбышевском районе Самары

САМАРА. 11 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 10 декабря, в 22:12 в ГУ МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре в частном доме в 31-м массиве в садовом товариществе "Железнодорожник" (платформа "Конструкторская") в Куйбышевском районе. Об этом сообщили в Управлении.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области

На месте происшествия горел частный дом и надворные постройки.

На тушение были направлены 82 огнеборца и 25 единиц техники. В 0:25 пожар локализован на площади 300 кв. м. Погибших и пострадавших нет. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

В ГУ МЧС России по Самарской области напоминают, что при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей "112".

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Последние комментарии

alexandr radaev 22 августа 2024 12:19 На площадке известного долгостроя Самары горел башенный кран

На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?

Олег Марфин 22 августа 2024 09:19 На площадке известного долгостроя Самары горел башенный кран

Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.

Юрий Трифоненков 21 августа 2024 09:48 В Тольятти из горящего дома эвакуировали человека

Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.

Ксюшка Продан 13 апреля 2024 05:48 В Самаре сгорела подстанция на Мехзаводе

Я видела это был не пожар, а взрыв

Давид Давидов 17 января 2024 14:06 В Самаре 18-летний парень пострадал при пожаре в пос. Зубчаниновка

Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !

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