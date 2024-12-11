Ночью 82 человека тушили крупный пожар в Куйбышевском районе Самары

Во вторник, 10 декабря, в 22:12 в ГУ МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре в частном доме в 31-м массиве в садовом товариществе "Железнодорожник" (платформа "Конструкторская") в Куйбышевском районе. Об этом сообщили в Управлении.

На месте происшествия горел частный дом и надворные постройки.

На тушение были направлены 82 огнеборца и 25 единиц техники. В 0:25 пожар локализован на площади 300 кв. м. Погибших и пострадавших нет. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

В ГУ МЧС России по Самарской области напоминают, что при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей "112".