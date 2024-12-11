CARCADE приняла участие в IX Транспортном форуме и выставке автомобилей для бизнеса

Транспортный форум ежегодно проходит на площадке Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. 4 декабря мероприятие состоялось в девятый раз.

В работе форума, организованном Торгово-промышленной палатой Нижегородской области и Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков, из года в год принимают участие более 200 участников, включая представителей законодательной и исполнительной власти региона, руководителей транспортно-логистических предприятий, грузоперевозчиков, грузоотправителей, представителей банковского сектора, страховых и лизинговых компаний. Событие отличается не только насыщенной деловой программой, но и обширной выставочной экспозицией автомобилей для грузоперевозок и спецтехники.

В рамках форума эксперты и представители бизнес-сообщества обсудили наиболее актуальные вопросы транспортной отрасли, в том числе работу российских перевозчиков в условиях переориентации грузопотоков, перевозки между Россией и Китаем и повышение уровня антитеррористической защищённости объектов транспортной инфраструктуры. Участники представили свои предложения и рекомендации по вопросам развития транспортного комплекса, которые были сформированы в итоговую резолюцию, в последующем направленной в профильные министерства и ведомства.

Компания CARCADE, традиционный партнёр форума, в этом году вновь выступила в качестве активного участника. Менеджеры представили информацию о преимуществах лизинга для развития бизнеса в транспортной отрасли и уделили особое внимание государственным программам льготного лизинга для предприятий малого и среднего бизнеса. В рамках деловой программы форума Дмитрий Жеглов, менеджер CARCADE, выступил с презентацией, в которой подвёл итоги работы за 10 месяцев 2024 года, акцентировав внимание на положительной динамике сделок с организациями, осуществляющими транспортную деятельность.

"Форум стал отличной площадкой для установления деловых контактов и поиска новых решений для повышения эффективности работы транспортной отрасли", — прокомментировал участие Дмитрий Жеглов, менеджер ООО "Каркаде" в г. Нижний Новгород.