Неисправная розетка в детской комнате чуть не погубила семью в Тольятти

В среду, 11 декабря, в Тольятти произошел на ул. Юбилейной, 1. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.

В 2:05 в детской комнате произошло замыкание в розетке, начался пожар. Огонь охватил 8 кв. м. От запаха дыма проснулся глава семьи. Он разбудил жену и детей и вывел их на улицу. Кроме того, огнеборцы эвакуировали из соседних квартир 12 человек.

Силами 27 пожарных возгорание ликвидировали в 2:30.

Региональное ГУ МЧС отмечает, что в квартире не было пожарного извещателя, который спас бы жизни, если бы мужчину не разбудил запах дыма.