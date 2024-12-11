Неисправная розетка в детской комнате чуть не погубила семью в Тольятти

В среду, 11 декабря, в Тольятти произошел на ул. Юбилейной, 1. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.
В 2:05 в детской комнате произошло замыкание в розетке, начался пожар. Огонь охватил 8 кв. м. От запаха дыма проснулся глава семьи. Он разбудил жену и детей и вывел их на улицу. Кроме того, огнеборцы эвакуировали из соседних квартир 12 человек.
Силами 27 пожарных возгорание ликвидировали в 2:30.
Региональное ГУ МЧС отмечает, что в квартире не было пожарного извещателя, который спас бы жизни, если бы мужчину не разбудил запах дыма.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !