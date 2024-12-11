Гандбольная "Лада" проиграла "Ростов-Дону"

В своем 13-м матче предварительного этапа "Чемпионата России — OLIMPBET Суперлиги 2024/25" в Тольятти "Лада" уступила "Ростов-Дону" из Ростова-на-Дону — 35:39 (17:21).
"Лада" (Тольятти) — "Ростов-Дон" (Ростов-на-Дону) — 35:39 (17:21). Тольятти. УСК "Олимп". Семиметровые: 8/6-7/5. Штраф: 4-4 мин. Судьи: Мерзлютин (Ессентуки), Подставкин (Краснодар).
"Лада": Кунцевич (4/24=16%), Войтулевич (1/12=8%), Семина (2/10=20%); Фомина, Жилинскайте — 5, Мусина — 2 (2 мин.), Терлецкая — 1, Решетникова, Блохина — 4 (2 мин.), Малашенко — 14/6, Сокова — 2, Дворцевая — 7, Голец, Милова, Гичевска, Бошняк.
"Ростов-Дон": Лагина (3/15=20%), Грацкевич (5/18=27%), Казьменко (1/11=9%); Манагарова — 2, Сень — 3, Шапошникова — 5, Левша — 4, Макеева — 2 (2 мин.), Фролова — 4, Шавман — 1, Таженова — 4, К. Кожокарь — 4/1, Бабенко — 1 (2 мин.), Зеленкова — 4/4, Стаценко — 5, Кузнецова.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!