16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Вячеслав Федорищев: "Гандбольную "Ладу" будем поддерживать и сделаем клуб еще сильнее" Гандбольная "Лада" проиграла "Ростов-Дону" В Удмуртии пройдет исторический турнир – юбилейная 55-я "Ижевская винтовка" В Самаре пройдет шоу-программа по синхронному катанию на коньках Гандбольная "Лада" проиграла ЦСКА

Олимпийские Спорт

Гандбольная "Лада" проиграла "Ростов-Дону"

ТОЛЬЯТТИ. 11 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 54
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В своем 13-м матче предварительного этапа "Чемпионата России — OLIMPBET Суперлиги 2024/25" в Тольятти "Лада" уступила "Ростов-Дону" из Ростова-на-Дону — 35:39 (17:21).

Фото: "Лада" ГК

"Лада" (Тольятти) — "Ростов-Дон" (Ростов-на-Дону) — 35:39 (17:21). Тольятти. УСК "Олимп". Семиметровые: 8/6-7/5. Штраф: 4-4 мин. Судьи: Мерзлютин (Ессентуки), Подставкин (Краснодар).

"Лада": Кунцевич (4/24=16%), Войтулевич (1/12=8%), Семина (2/10=20%); Фомина, Жилинскайте — 5, Мусина — 2 (2 мин.), Терлецкая — 1, Решетникова, Блохина — 4 (2 мин.), Малашенко — 14/6, Сокова — 2, Дворцевая — 7, Голец, Милова, Гичевска, Бошняк.

"Ростов-Дон": Лагина (3/15=20%), Грацкевич (5/18=27%), Казьменко (1/11=9%); Манагарова — 2, Сень — 3, Шапошникова — 5, Левша — 4, Макеева — 2 (2 мин.), Фролова — 4, Шавман — 1, Таженова — 4, К. Кожокарь — 4/1, Бабенко — 1 (2 мин.), Зеленкова — 4/4, Стаценко — 5, Кузнецова.

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Воробьев 19 июля 2021 05:10 Дарья Касаткина отказалась от участия в Олимпиаде в одиночном разряде

А что она там могла поймать? НеуДачница.

Pэн Иванов 16 декабря 2017 08:58 В Тольятти состоятся VII всероссийские соревнования по каратэ "Кубок Дружбы"

Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия

Franki Tignes 12 декабря 2017 05:19 В Самаре будет построен крытый каток для конькобежного спорта

И где это всё?????!!?????

Антон Овчинников 04 декабря 2014 08:09 В губернии появилась областная Федерация керлинга

детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны

Michael Fedorov 15 октября 2014 09:41 Самарский ходок Юрий Андронов попался на допинге

Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!

Фото на сайте

Шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" в Самаре

Шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" в Самаре

В самарском бассейне 18 августа определятся первые чемпионы мира по плаванию среди военных

В самарском бассейне 18 августа определятся первые чемпионы мира по плаванию среди военных

ВК "Нова" против "Белогорье" - 1:3

ВК "Нова" против "Белогорье" - 1:3

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5