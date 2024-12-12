150 человек эвакуировались из здания правительства Самарской области

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 12 декабря, в 9:12 в ГУ МЧС России по Самарской области поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации в здании на ул. Молодогвардейская, 210 в Ленинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Управления.