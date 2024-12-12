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Пожары Происшествия

150 человек эвакуировались из здания правительства Самарской области

САМАРА. 12 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 12 декабря, в 9:12 в ГУ МЧС России по Самарской области поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации в здании на ул. Молодогвардейская, 210 в Ленинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Управления.

Прибывшие на место вызова огнеборцы установили, что в столярной мастерской цокольного этажа произошло пригорание пищи.

В региональном управлении МЧС России отметили, что погибших и пострадавших нет, до прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 150 человек.

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