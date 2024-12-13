XIII Международный молодежный промышленный форум "Инженеры будущего — 2025" пройдет в Тульской области. Организаторами форума выступают Союз машиностроителей России, Лига содействия оборонным предприятиям, Правительство Тульской области, Госкорпорация Ростех и Федеральное агентство по делам молодежи.

"За 12 лет проведения участниками "Инженеров будущего" стали уже более 18 тысяч молодых специалистов, ученых, студентов. Мы видим, что форум полюбился, вокруг него ширится молодежное сообщество, его ждут. Молодые специалисты имеют возможность не только показать себя, но и напрямую поговорить с потенциальными работодателями, перенять опыт и знания. Сегодня это очень важно", — заявил председатель Союза машиностроителей России, глава Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

Президент Лиги содействия оборонным предприятиям, глава Комитета ГД по промышленности и торговле Владимир Гутенев напомнил, что 10 октября на заседании Бюро Союза и Лиги были заслушаны доклады представителей субъектов РФ, вышедших в заключительный этап отбора претендентов на статус соорганизатора форума. В финале конкурировали Владимирская, Самарская, Тульская и Рязанская области.

"С учетом высказанных мнений, предложений и аргументов, а также принимая во внимание высокий уровень организации форума в прошлом году, глава СоюзМаш Сергей Викторович Чемезов принял решение провести "Инженеры будущего — 2025" там же — в Тульской области", — проинформировал Владимир Гутенев.

Первый вице-президент СоюзМаш добавил, что площадка для проведения молодежного форума была создана благодаря усилиям заместителя председателя СоюзМаш Алексея Дюмина, который на протяжении многих лет активно работает над развитием кадрового потенциала отечественного машиностроения, особенно в оборонно-промышленном комплексе. "Уверен, что и в этом году Алексей Геннадьевич поддержит ключевое событие этого лета для молодых инженеров в нашей стране", — резюмировал президент Лиги.

"Тульская область будет рада вновь принимать участников и гостей форума "Инженеры будущего". В нашем регионе есть все необходимое для проведения научных исследований, реализации перспективных проектов и внедрения их в производство. Форум "Инженеры будущего" из года в год помогает решать стратегические задачи развития отечественной промышленности, способствует укреплению технологического суверенитета страны. А в 2025 году нас ждут нововведения, одним из которых станет появление лагеря "Звездный", где соберутся дети со всей страны. Они смогут расширить свои знания и навыки в промышленной сфере, а наставниками в лагере станут выпускники и участники форума", — отметил Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

Даты проведения XIII Международного молодежного промышленного форума "Инженеры будущего — 2025" будут определены на ближайшем заседании Организационного комитета.

Форум "Инженеры будущего" направлен на повышение престижа инженерного дела и мотивацию молодых специалистов технического профиля к профессиональному росту. Банк НОВИКОМ, Председатель Правления которого курирует Воронежское региональное отделение СоюзМаш России, на протяжении нескольких лет поддерживает форум. В 2022 году в рамках форума банк учредил специальную номинацию "Инженерный авангард", присуждаемую за "верность призванию и стремление к совершенству". Награда вручается участнику форума, который демонстрирует постоянное развитие, непрерывно обучаясь и побеждая на корпоративных чемпионатах.