"Ладья" заключила пробное соглашение с защитником Ярославом Шагаевым

Хоккейный клуб "Лада" заключил пробное соглашение с защитником Ярославом Шагаевым, который будет выступать за "Ладью", сообщает пресс-служба автозаводцев.

19-летний Шагаев является выпускником хоккейной школы "Крылья Советов" и в одноименной команде он начал свою профессиональную карьеру в 2022 году. В текущем сезоне защитник выступал за петербургское "Динамо" и за 17 матчей в рамках регулярного чемпионата МХЛ заработал 2 (1+1) очка при показателе полезности "-3".

За "Ладью" Ярослав будет играть под номером 72.