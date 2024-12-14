В результате пожара в Похвистнево погиб человек

В субботу, 14 декабря, в 06:11 в пожарную охрану поступила информация о возгорании частного дома на ул. Рабочая в Похвистнево, сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".
На место вызова были направлены два пожарных расчета пожарно-спасательной части № 102 ПСО № 35, добровольная пожарная команда города Похвистнево и пожарная часть № 167 ООО "Промгазсервис".
Площадь пожара составляла 50 кв. метров. Огонь удалось полностью ликвидировать в 9:05.
В ведомстве отмечают, что при пожаре погиб один человек. Причина случившегося устанавливается.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !