В результате пожара в Похвистнево погиб человек

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В субботу, 14 декабря, в 06:11 в пожарную охрану поступила информация о возгорании частного дома на ул. Рабочая в Похвистнево, сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС