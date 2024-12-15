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Общество

На уборку Самары от снега ночью выведут более 220 единиц техники

САМАРА. 15 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 15 декабря, в ночную смену в расчистке города от снега будет задействовано более 220 единиц снегоуборочной техники, сообщает пресс-служба мэрии Самары.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

Областные подрядчики также выходят на ночные работы. Вывоз снега в ночь будет организован в Кировском, Промышленном, Советском, Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах.

В областном штабе под председательством вице губернатора – председателя правительства Самарской области Михаила Смирнова были даны следующие поручения:

  • дорожным службам в первую очередь обеспечить расчистку дорог с интенсивным трафиком и общественным транспортом;
  • главам районов вместе с руководителями соцучреждений к 07:00 16 декабря обеспечить беспрепятственный подход и проезд к школам, садикам, учреждениям здравоохранения;
  • директорам школ, детских садов, муниципальных предприятий, руководителям и профильным специалистам по благоустройству и дорожному хозяйству районных администраций, главам районных администраций — быть на связи и в готовности оперативно реагировать;
  • подготовить эвакуаторы. Совместно с ГИБДД эвакуировать машины, которые припаркованы в неположенных местах, уговаривать никого больше не будем;
  • главы районов совместно с УК и ТСЖ отработать своевременную уборку дворов, скоординировать совместные действия по расчистке внутриквартальных проездов.

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