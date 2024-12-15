На уборку Самары от снега ночью выведут более 220 единиц техники

В воскресенье, 15 декабря, в ночную смену в расчистке города от снега будет задействовано более 220 единиц снегоуборочной техники, сообщает пресс-служба мэрии Самары.
Областные подрядчики также выходят на ночные работы. Вывоз снега в ночь будет организован в Кировском, Промышленном, Советском, Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах.
В областном штабе под председательством вице губернатора – председателя правительства Самарской области Михаила Смирнова были даны следующие поручения:
- дорожным службам в первую очередь обеспечить расчистку дорог с интенсивным трафиком и общественным транспортом;
- главам районов вместе с руководителями соцучреждений к 07:00 16 декабря обеспечить беспрепятственный подход и проезд к школам, садикам, учреждениям здравоохранения;
- директорам школ, детских садов, муниципальных предприятий, руководителям и профильным специалистам по благоустройству и дорожному хозяйству районных администраций, главам районных администраций — быть на связи и в готовности оперативно реагировать;
- подготовить эвакуаторы. Совместно с ГИБДД эвакуировать машины, которые припаркованы в неположенных местах, уговаривать никого больше не будем;
- главы районов совместно с УК и ТСЖ отработать своевременную уборку дворов, скоординировать совместные действия по расчистке внутриквартальных проездов.
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Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.
Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.