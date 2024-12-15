На уборку Самары от снега ночью выведут более 220 единиц техники

В воскресенье, 15 декабря, в ночную смену в расчистке города от снега будет задействовано более 220 единиц снегоуборочной техники, сообщает пресс-служба мэрии Самары.

Областные подрядчики также выходят на ночные работы. Вывоз снега в ночь будет организован в Кировском, Промышленном, Советском, Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах.

В областном штабе под председательством вице губернатора – председателя правительства Самарской области Михаила Смирнова были даны следующие поручения: