Три человека погибли при пожаре в Самаре

В понедельник, 16 декабря, в 3:05 в ГУ МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на ул. Перовская, 11 в Железнодорожном районе. Об этом сообщили в пресс-службе Управления.
На тушение были направлены 53 огнеборца и 19 единиц техники. В 3:31 пожар был локализован, а в 03:52 ликвидировано открытое горение на площади 20 кв. м.
В результате пожара погибли 3 человека, детей среди них нет.
Предварительной причиной пожара в ГУ МЧС России по Самарской области называют перевал печи. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !