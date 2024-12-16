Три человека погибли при пожаре в Самаре

В понедельник, 16 декабря, в 3:05 в ГУ МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на ул. Перовская, 11 в Железнодорожном районе. Об этом сообщили в пресс-службе Управления.

На тушение были направлены 53 огнеборца и 19 единиц техники. В 3:31 пожар был локализован, а в 03:52 ликвидировано открытое горение на площади 20 кв. м.

В результате пожара погибли 3 человека, детей среди них нет.

Предварительной причиной пожара в ГУ МЧС России по Самарской области называют перевал печи. Обстоятельства случившегося устанавливаются.