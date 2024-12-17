МТС AdTech и Авито объявили о партнерстве в области размещения нативной рекламы

Клиенты МТС AdTech теперь смогут запускать рекламные кампании на Авито. В рамках технологического партнерства рекламная вертикаль МТС начнет продавать нативный формат рекламы на Авито с таргетингами на основе больших данных.
Как уточнили в пресс-службе Авито, размещение с использованием инвентаря платформы уже доступно рекламодателям в МТС DSP. Реклама показывается в формате статичных баннеров. Они размещаются в ленте на главной странице, а алгоритмы классифайда предлагают рекламу пользователям, которые с большей вероятностью заинтересуются предложением бизнеса.
С помощью AdTech-инструментов МТС бизнес может запускать на Авито как охватные кампании, так и таргетированную рекламу на аудиторию по интересам.
Баннеры представляют собой изображения размером 600×600 пикселей с коротким заголовком и описанием до 40 символов, а также кнопки с призывом к действию. Формат доступен в десктопной и мобильной версиях сайта Авито, а также в приложении классифайда для iOS и Android.
"Партнерство с Авито — одной из ведущих платформ электронной коммерции в России с аудиторией более 72 миллионов активных пользователей в месяц — стратегически важный шаг для МТС AdTech. Согласно исследованию наших партнеров, реклама на классифайдах и маркетплейсах занимает лидирующие позиции среди digital-размещений. С помощью Big Data МТС, больших данных наших партнеров и модели мультиформатного размещения мы даем рекламодателям возможность найти среди по-настоящему огромной аудитории Авито своих потенциальных клиентов и показать им наиболее релевантное рекламное сообщение", — заявил директор по развитию бизнеса МТС AdTech Никита Фоминов.
"Российский рынок интерактивной рекламы восстановился, однако его игроки все еще испытывают дефицит онлайн-инвентаря. Для того чтобы продолжать помогать бизнесам и агентствам получать нужные результаты в диджитале, технологические компании работают над разными инструментами. Индустриальные партнерства — одни из них. Вместе с МТС AdTech мы обеспечиваем наших партнеров целевыми пользователями, которые вероятнее станут клиентами бизнеса", — прокомментировал директор Авито Рекламы Яков Пейсахзон.
Последние комментарии
Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?
Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?
Всё хорошо, но почему развязка только в виде тоннеля? И почему только у Московского шоссе? Вы что не видите, как работают тоннели на Кирова? Это что решение? Денег нет - ищите, это ваша работа! Но делать нужно чтобы проблему решить, а не бюджет освоить.