Водитель грузовика пострадал из-за загоревшегося колеса на трассе под Самарой

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В четверг, 19 декабря, на трассе Азеево — Шентала — Черемшан загорелся грузовик. Об этом сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"