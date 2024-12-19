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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Россиянам представили новый бренд планшетов

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Это современные устройства с поддержкой всех необходимых функций, в том числе LTE, видеозвонков и GPS. Продажи планшетов под собственной торговой маркой Fontel начал МегаФон.

Планшеты представлены двумя моделями: FT800 и FT1000. В новинках предусмотрена поддержка голосовых вызовов, LTE и micro-SIM, Wi-Fi, Bluetooth и GPS. Оба устройства имеют встроенную память 32 Гбайт, кроме того, планшеты оснащены съёмной картой памяти microSD на 128 Гбайт.

У модели FT800 диагональ экрана составляет 8 дюймов с разрешением 800×1280 пикселей. Модель оснащена основной камерой 2,0 Мп и фронтальной 0,3 Мп. Диагональ экрана у старшей модели FT1000 чуть больше и составляет 10,1 дюйма, а разрешение — 1280×800 пикселей. Чёткость основной камеры — 5,0 Мп, фронтальной — 2,0 Мп.

Разработкой и поставками планшетов занимается дочерняя компания МегаФона Revo Charge. Перед поступлением в продажу новые гаджеты проходят всестороннюю проверку в собственной лаборатории МегаФона, и планшеты Fontel также были исследованы профильными специалистами — они провели тестирование обеих моделей на выполнение требований оператора к абонентскому оборудованию. В частности, были проверены скорость передачи данных, корректность переходов между технологиями, работоспособность услуг (например, VoLTE и VoWiFi).

Линейка товаров под собственной торговой маркой оператора включает 9 моделей кнопочных телефонов, 2 модели планшетов и 18 моделей смарт-браслетов и умных часов для детей и взрослых. Интерес к гаджетам растёт: спрос на них в январе–ноябре текущего года стал выше более чем на 300% в сравнении с тем же периодом прошлого года.

Гид потребителя

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Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?

Анатолий Илларионов 19 ноября 2024 14:11 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

Всё хорошо, но почему развязка только в виде тоннеля? И почему только у Московского шоссе? Вы что не видите, как работают тоннели на Кирова? Это что решение? Денег нет - ищите, это ваша работа! Но делать нужно чтобы проблему решить, а не бюджет освоить.

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