Директор представительства CARCADE в интервью рассказала об особенностях лизинговых продуктов для малого и среднего бизнеса

Директор представительства ООО "Каркаде" в г. Благовещенске Татьяна Гиричева в интервью для журнала "Деловое Приамурье" рассказала об основных преимуществах автолизинга для клиентов.

Эксперт отметила, что наиболее популярной услугой среди представителей малого и среднего бизнеса в России является лизинг авто. Предметом финансового лизинга могут выступать легковые автомобили и лёгкий коммерческий транспорт, грузовые авто и спецтехника: как новые, так и с пробегом; любых марок, моделей и стоимости.

"Основными отличиями автолизинга от автокредита является простота и скорость одобрения. Лизинг, как правило, не требует долгих переговоров и проверок лизингополучателя, для одобрения сделки достаточно минимального пакета документов, а при оптимальной структуре сделки может потребоваться только паспорт руководителя организации и заполненная анкета. В случае с коммерческим кредитом, ситуация сложнее: обычно банки долго изучают финансовое положение получателя займа. Для оформления лизинга не нужно предлагать лизинговой компании имущество в залог, так как предмет лизинга предоставляется в аренду и до его выкупа собственником является лизинговая компания. В случае с кредитом в залог необходимо предоставлять какое-либо имущество. Кроме того, лизинг доступен даже для дорогостоящей техники, на покупку которой бизнес не всегда может взять кредит", — рассказала Татьяна.

В ходе интервью эксперт также отметила, что лизинг, как и любой инструмент, подходит под конкретные потребности. Он позволяет удовлетворять потребности клиента в простом и быстром получении техники, в ситуации, когда проекты уже находятся в работе, и вопрос о покупке стоит остро. В лизинг технику можно оформить буквально за несколько дней и организовать её доставку из наличия у поставщика любого региона.

"Мы стремимся к развитию навыков переговоров, понимания финансовой стороны деятельности клиента и структуры его бизнеса для того, чтобы предложить клиенту индивидуальные, комфортные для него условия. Всё это позволяет нашим партнёрам получать опыт работы с грамотным и понимающим экспертом, который настроен, в первую очередь, на благополучие своего клиента. Также на качество обслуживания влияют и инструменты, которыми клиент пользуется самостоятельно. Часть вещей лежит на поверхности: удобный личный кабинет для лизингополучателя, круглосуточная поддержка. Но также есть и не менее важные, скрытые от взгляда клиента, вещи: автоматизация бухгалтерских процессов, расширение присутствия для минимизации временного лага (к примеру, у нас есть отдел технической поддержки в Иркутске). У клиента есть возможность не участвовать в процессе постановки на учёт самоходных машин в органах Гостехнадзора и ГИБДД, мы берём эти процессы на себя, тем самым помогая клиенту сэкономить своё время. Эти процессы — звенья одной цепи, которые не видны, но очень важны для беспрерывной работы компании и создания положительного клиентского опыта", — отметила директор представительства ООО "Каркаде" в г. Благовещенске Татьяна Гиричева.