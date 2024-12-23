Вячеслав Федорищев с рабочей командировкой посетил ДНР

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев с рабочей командировкой посетил Донецкую Народную Республику. В ходе нее он проинспектировал восстановительные работы в городе-побратиме Снежном, встретился с главой республики Денисом Пушилиным, а также передал воинским подразделениям автомобили и спецтехнику.

В 2024 г. усилиями Самарской области в Снежном был выполнен большой объем работ: ремонт дорог, социальных объектов, общественных пространств, инфраструктуры ЖКХ. Восстанавливаются школы, детские сады, больницы, поликлиники, учреждения культуры, многоквартирные дома, теплосети, системы водоснабжения. В этом году работы проведены на 83 объектах, план выполнен на 100%. Помимо этого, аварийные бригады из Самарской области обеспечивают в Снежном жизнедеятельность коммунальной инфраструктуры.

Губернатор Вячеслав Федорищев проинспектировал ряд отремонтированных объектов, пообщался со строителями и жителями города. В обновленной школе Вячеслав Федорищев встретился с ребятами.

Также он передал от всех жителей Самарской области подарки для Валерии Куксы. Девочка очень хотела на Новый год синтезатор. О ее мечте Вячеслав Федорищев узнал, сняв шар с "Елки желаний" в Кремле.

Губернатор встретился с главой ДНР Денисом Пушилиным. Руководитель республики поблагодарил Самарскую область и всех неравнодушных жителей региона за поддержку города-побратима.

"Наши города, наши населенные пункты благодаря регионам-шефам преображаются. Спасибо большое всем жителям Самарской области за неоценимую помощь", — сказал глава ДНР.

Вячеслав Федорищев и Денис Пушилин рассмотрели план работ по восстановлению Снежного на следующий год. Так, продолжится ремонт социальной и коммунальной инфраструктуры. Будет благоустроена центральная площадь, установлены новые остановочные павильоны, приведены в порядок монументы в честь Великой Победы.

"Важно, чтобы люди видели, что жизнь меняется к лучшему", — сказал Вячеслав Федорищев.

Глава Самарской области сообщил, что принято решение сделать в Снежном молодежный центр — такого объекта в городе никогда не было. Прорабатывается возможность того, чтобы проект был реализован совместно с Министерством культуры РФ.

"Необходимо, чтобы дети разных возрастов находили себя в учебе, спорте, общественной работе. У нас сильное Движение Первых, Юнармия, "Молодая гвардия". У них должен быть свой штаб", — отметил глава Самарской области.

Стороны обсудили вопросы не только восстановления Снежного, но и развития сотрудничества по другим направлениям.

"Наши отношения прочные и стратегические. Многие вопросы выходят за рамки восстановления города — побратима. Обсуждаем промышленность и сельское хозяйство", — сообщил губернатор Самарской области.

Отдельные слова благодарности Денис Пушилин выразил военнослужащим из Самарской области, которые с оружием в руках продолжают освобождать территорию Донецкой Народной Республики и стоят на защите всей страны.

"Знаю, что вы лично держите на контроле поддержку семей военнослужащих. Это наша общая задача. И с учетом того, что наш президент обозначил, что следующий год будет Годом защитников отечества, для нас это — дополнительный акцент в работе, в нашей ежедневной деятельности на протяжении следующего года. Помимо этого года мы понимаем, что наша святая обязанность — поддерживать ребят", — отметил Денис Пушилин.

На территории ДНР Вячеслав Федорищев передал воинским подразделениям, где служат бойцы из Самарской области, автомобили, БПЛА, дизельные отопители и иное оборудование. Общая сумма техники — более 120 млн рублей. Совместно с командирами губернатор определил приоритеты по следующим поставкам.