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Экономика и бизнес

Самарская область вошла в ТОП-10 итогового рейтинга регионов РФ

САМАРА. 24 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская область вошла в первую десятку регионов страны. Результаты итогового рейтинга субъектов Российской Федерации озвучило аналитическое агентство "РИА Рейтинг". Самарская область заняла в нем девятую строчку, попав в список сильнейших регионов.

Эксперты подсчитали среднее арифметическое баллов, которые получали регионы в 2024 г. по качеству жизни, социально-экономическому положению, состоянию рынка труда, материальному благополучию населения, научно-технологическому развитию и приверженности жителей здоровому образу жизни.
По сравнению с 2023 г. Самарская область улучшила свои позиции, поднявшись с 10 места и заняв девятую строчку среди регионов-лидеров.

"На достижение столь высокого результата повлиял рост экономики, рост заработных плат, улучшение качества жизни населения, прирост инвестиций, развитая инновационная деятельность, рост числа занятых в МСП и многое другое", — перечислил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Сегодня Самарская область по объему валового регионального продукта область входит в десятку крупнейших регионов страны. Так, по итогам 2024 г. он может увеличиться на 4,5%.
Самарская область также занимает 10 место в РФ по качеству жизни людей и девятое место — в рейтинге регионов по рынку труда.

В регионе представлены практически все виды экономической деятельности, а в основе экономики — высокотехнологичные отрасли: производство авиационной и космической техники, автомобилестроение, химия и производство нефтепродуктов, сельское хозяйство и пищевая промышленность.

Самарская область является регионом, привлекательным для инвесторов. Всего здесь реализуется свыше 300 инвестиционных проектов с общим объемом вложений около 1,5 трлн рублей. Это и новые проекты, и проекты, направленные на расширение действующих производств.

Активно развивается малое и среднее предпринимательство. Сегодня в МСП занято 658,9 тыс. человек. Для предпринимателей и инвесторов действуют региональные институты развития: сеть центров "Мой бизнес", Центр поддержки экспорта, Гарантийный фонд, Агентство по привлечению инвестиций. Их работа реализуется в соответствии с нацпроектами "Малое и среднее предпринимательство" и "Международная кооперация и экспорт".

Два года подряд регион занимает третье место в РФ по уровню инновационной активности организаций. В инновации и технологии активно инвестируют промышленные гиганты, современные решения внедряют предприятия МСП. На развитие направлена работа региональных и федеральных институтов развития, а технопарк "Жигулевская долина" входит в тройку лучших в стране.

"Впереди много работы! Для этого по поручению губернатора Вячеслава Андреевича Федорищева мы большой командой правительства совместно с жителями, депутатами, бизнесом, общественными организациями подготовили программу социально-экономического развития Самарской области до 2029 г., в которой определили ключевые приоритеты и которая соответствует национальным целям развития страны", — акцентировал Дмитрий Богданов.

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