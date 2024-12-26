На ул. Пензенской в Самаре при пожаре погибла женщина

В ночь на четверг, 26 декабря, в многоквартирном доме на ул. Пензенской, 26 в Самаре произошел пожар, сообщает ГУ МЧС по Самарской области. В одной из квартир загорелись домашние вещи.
Прибывшие огнеборцы ликвидировали пожар на площади 5 квадратных метров. Для тушения пожара привлекались 27 сотрудников МЧС России и 7 единиц техники.
"В результате пожара, к сожалению, погибла 52-летняя женщина", - сообщили в управлении.
До прибытия подразделений из дома самостоятельно эвакуировались 5 человек.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !