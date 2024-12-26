На ул. Пензенской в Самаре при пожаре погибла женщина

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В ночь на четверг, 26 декабря, в многоквартирном доме на ул. Пензенской, 26 в Самаре произошел пожар, сообщает ГУ МЧС по Самарской области. В одной из квартир загорелись домашние вещи.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области