Ученье — свет: "Ростелеком" установил энергоэффективные светильники в самарских школах

"Ростелеком" модернизировал систему освещения в шести самарских общеобразовательных учреждениях. Компания заменила 2 300 устаревших ламп на новые светодиодные в кабинетах, коридорах и спортивных залах лицея "Престиж", гимназии № 4, школах № 22, 80 и 91.

Алексей Дукачёв, директор по прикладным проектам Самарского филиала ПАО "Ростелеком":

"Ростелеком" выступил инвестором энергосервисного проекта и взял на себя полное техобслуживание системы освещения на ближайшие семь лет. Средства, сэкономленные за счет сокращения затрат на электроэнергию, в этот период будут использоваться в качестве компенсации по договору. В дальнейшем ими будут распоряжаться учебные заведения".

По оценке специалистов провайдера, затраты школ на электроэнергию снизятся на 75%, в совокупности учреждения сэкономят более 200 тысяч киловатт электроэнергии в год.

Ирина Коковина, заместитель главы Самары, руководитель департамента образования:

"Энергосервисный контракт позволяет заменить устаревшую систему освещения в школах города без дополнительных финансовых вложений. Теперь мы сможем не только отказаться от дорогих и энергозатратных ламп накаливания, но и создать более комфортные условия для всех участников образовательного процесса".

Энергосервисный проект "Ростелекома" для самарских школ стал седьмым в губернии. Ранее компания установила около 3 000 современных светильников в тольяттинском спортивном комплексе "Олимп" и национальном исследовательском университете, а также 22 000 светодиодных фонарей на улицах Новокуйбышевска, Сызрани и Кинеля.

"Ростелеком" оказывает организациям и предприятиям Самарской области услуги по принципу сервисной модели, что гарантирует заказчикам качественное выполнение проектных и строительно-монтажных работ и круглосуточную техническую поддержку.