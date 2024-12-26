В Тольятти признали недействительными два фиктивных брака с мигрантами

В Тольятти по решению суда признаны недействительными два брака с иностранцами. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Ранее надзорное ведомство обнаружило, что гражданка РФ вышла замуж за гражданина Таджикистана. При этом супруги не жили вместе и не имели семейных отношений. При этом реальной целью брака было получение разрешения на временное проживание в РФ в упрощенном порядке, а впоследствии — получения вида на жительство.
Позже прокуратура обнаружила еще один аналогичный фиктивный брак.
После вступления в силу решения суда разрешительные документы, выданные иностранцам на основании заключения ложного брака, аннулируют.
Последние комментарии
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.
Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.