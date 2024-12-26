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Общество

В Тольятти признали недействительными два фиктивных брака с мигрантами

ТОЛЬЯТТИ. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти по решению суда признаны недействительными два брака с иностранцами. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Ранее надзорное ведомство обнаружило, что гражданка РФ вышла замуж за гражданина Таджикистана. При этом супруги не жили вместе и не имели семейных отношений. При этом реальной целью брака было получение разрешения на временное проживание в РФ в упрощенном порядке, а впоследствии — получения вида на жительство.

Позже прокуратура обнаружила еще один аналогичный фиктивный брак.

После вступления в силу решения суда разрешительные документы, выданные иностранцам на основании заключения ложного брака, аннулируют.

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