"Веди родителей в музей": стартовала праздничная акция для владельцев Пушкинской карты

С 30 декабря 2024 года по 12 января 2025 года по всей стране пройдет уникальная акция для владельцев Пушкинской карты — "Веди родителей в музей". Теперь при покупке билета по Пушкинской карте посетитель сможет получить скидку 10% на покупку двух билетов для своих родителей. Такая возможность появится в более 1000 учреждений культуры.
В период новогодних каникул акция станет настоящим новогодним подарком и поводом для семейного культурного досуга.
В акции участвуют 1267 учреждения культуры в 72 регионах России, в том числе в Самарской области: крупнейшие театры, музеи, а также региональные и городские концертные площадки.
Многие учреждения культуры также разработали специальную новогоднюю программу для "семейных" посетителей. В учреждениях надеются, что акция позволит познакомиться с искусством тысячам семей.
Подробности об условиях акции, списке учреждений-участников можно найти на сайте национальныепроекты.рф
Напомним, программа "Пушкинская карта" действует с 2021 года и направлена на вовлечение молодежи в культурную жизнь страны. Держатели карты — молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет — имеют возможность посещать музеи, театры, концертные залы и другие учреждения культуры за счет средств государства. За 3 года реализации программы в Самарской области выдано почти 223 тыс. карт (80% от общего числа молодых людей в этом возрасте).
Последние комментарии
Полностью с Вами согласен. И про наших "чуднЫх" парламентариев и про "Самарика". Которого впервые слышу.
Это какой такой "известный персонаж Самарик"? Все свои 40 лет живу в Самаре и впервые слово то такое слышу! Да и звучит стрёмно... А шишиги действительно прикольные.
В Самаре в кои-то веки сделали что-то реально крутое. Что вызывает желание приехать в этот город и бродить по улицам в поисках шишиг. Сразу хочется и какую-то сувернирную карту города купить с нанесенными на нее точками, где этих шишиг искать. И потом в каком-то кафе посидеть, замерзнув или устав от поисков. И купить маленькую скульптурку шишиги на память.
А Матвеев с таким комментарием сам не идиот? Пора бы парламентарию уже научиться разговаривать нормально и уважительно. Кто такой Самарик? Ни разу не слышала. Согласна с Арменом Арутюновым. Дайте городу крутое новое развитие. И отстаньте уже от этого милого и интересного проекта!
Совершенно справедливо.