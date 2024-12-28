ХК "Лада" подписал вратаря "Куньлунь Ред Стар" Константина Волкова

Хоккейные клубы "Лада" и "Куньлунь Ред Стар" совершили сделку, в результате которой в обмен на денежную компенсацию в состав тольяттинцев перешел вратарь Константин Волков, сообщает пресс-служба автозаводцев.

Волков — воспитанник СКА и этим клубом в 2014 г. он выбран во втором раунде драфта КХЛ под общим номером 89. В дальнейшем голкипер выступал за команды системы петербургских "армейцев" в ВХЛ, МХЛ и НМХЛ.

В 2016 г. Волков вышел на драфт НХЛ и был выбран клубом "Нэшвилл Предаторз" в шестом раунде под общим номером 168, но в Северную Америку страж ворот так и не отправился, хотя за пределами России поиграл, проведя сезон 2021/2022 в "Эссяте" из чемпионата Финляндии.

Также Константин выступал в ВХЛ за "Сокол" и "Югру", а в КХЛ — за московское "Динамо". В нынешнем сезоне вратарь провел семь матчей за "Куньлунь Ред Стар", отразив 83.2% бросков в створ при коэффициенте надежности 4.84.

Добавим, что Волков является серебряным призером МХЛ (2018) и обладателем Кубка Петрова (2021).

Контракт с 27-летним спортменом действует до конца сезона 2024/2025.