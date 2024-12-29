Из горящего дома на пр. Карла Маркса в Самаре эвакуировались 30 человек

В субботу, 28 декабря, в 20:49 на проспекте Карла Маркса, 482 в Самаре загорелись две соседние лоджии, передает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

"На лоджиях двух соседних квартир многоквартирного дома горели домашние вещи", - пояснили в МЧС.

В 22:34 пожар был ликвидирован на площади 25 квадратных метров. Пострадавших нет. В целях безопасности из дома самостоятельно эвакуировались 25 человек. Еще 5 человек были эвакуированы пожарными подразделениями.

Для тушения пожара привлекались 40 специалистов и 11 единиц техники. Причина пожара устанавливается.