Из горящего дома на пр. Карла Маркса в Самаре эвакуировались 30 человек

В субботу, 28 декабря, в 20:49 на проспекте Карла Маркса, 482 в Самаре загорелись две соседние лоджии, передает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.
"На лоджиях двух соседних квартир многоквартирного дома горели домашние вещи", - пояснили в МЧС.
В 22:34 пожар был ликвидирован на площади 25 квадратных метров. Пострадавших нет. В целях безопасности из дома самостоятельно эвакуировались 25 человек. Еще 5 человек были эвакуированы пожарными подразделениями.
Для тушения пожара привлекались 40 специалистов и 11 единиц техники. Причина пожара устанавливается.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !