Один человек погиб и один пострадал на пожаре в Самаре

В четверг, 2 января, в 8:23 в ГУ МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме на ул. Мориса Тореза, 31 в Железнодорожном районе, сообщает пресс-служба Управления.
К моменту прибытия огнеборцев на месте происшествия в квартире на третьем этаже горели домашние вещи на площади 15 кв. м.
На тушение были направлены 32 человека и восемь единиц техники. Пожар удалось ликвидировать в 9:08.
В региональном управлении МЧС России отметили, что в результате пожара погибла 81-летняя женщина и пострадал 24-летний мужчина, проживающий в соседней квартире. Он госпитализирован с отравлением продуктами горения.
При тушении пожарными были спасены три человека и эвакуировано 10 человек.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !