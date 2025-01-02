Один человек погиб и один пострадал на пожаре в Самаре

В четверг, 2 января, в 8:23 в ГУ МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме на ул. Мориса Тореза, 31 в Железнодорожном районе, сообщает пресс-служба Управления.

К моменту прибытия огнеборцев на месте происшествия в квартире на третьем этаже горели домашние вещи на площади 15 кв. м.

На тушение были направлены 32 человека и восемь единиц техники. Пожар удалось ликвидировать в 9:08.

В региональном управлении МЧС России отметили, что в результате пожара погибла 81-летняя женщина и пострадал 24-летний мужчина, проживающий в соседней квартире. Он госпитализирован с отравлением продуктами горения.

При тушении пожарными были спасены три человека и эвакуировано 10 человек.