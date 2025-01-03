Крупный пожар в частном доме в Ставропольском районе тушили 36 человек

В четверг, 2 января, в 23:08 поступило сообщение о пожаре в частном доме в Подстепках в Ясном переулке.
По прибытию к месту было установлено, что горит двух этажный частный жилой дом на площади 200 кв. м. В 4:30 3 января пожар полностью ликвидирован.
Для тушения пожара привлекались 36 специалистов и 14 единиц техники.
Предварительная причина пожара – перекал печи. В результате пожара погибших и пострадавших нет.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !