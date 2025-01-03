Крупный пожар в частном доме в Ставропольском районе тушили 36 человек

В четверг, 2 января, в 23:08 поступило сообщение о пожаре в частном доме в Подстепках в Ясном переулке.

По прибытию к месту было установлено, что горит двух этажный частный жилой дом на площади 200 кв. м. В 4:30 3 января пожар полностью ликвидирован.

Для тушения пожара привлекались 36 специалистов и 14 единиц техники.

Предварительная причина пожара – перекал печи. В результате пожара погибших и пострадавших нет.