Эксперт рассказал, как защитить себя и своих близких от вирусных инфекций в зимний период

Специалисты областного минздрава отмечают, в этот эпидсезон в регионе фиксируются случаи заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), гриппом и COVID-19.
"При заражении несколькими инфекциями одновременно по клинической картине преобладает тот вирус, который более активен или попал в организм раньше. Кроме того, нужно также учитывать возможное обострение хронических заболеваний. В целом симптомы заболеваний могут включать: температуру, кашель, затрудненное дыхание, боль в горле, головные боли, ломоту в теле и суставах", — рассказывает руководитель управления организации социально значимой и высокотехнологичной медицинской помощи министерства здравоохранения Самарской области Илья Сиротко.
Отличительной особенностью гриппа является очень высокая температура — до 40 градусов — и резкое начало заболевания. В начале практически нет катаральных явлений.
ОРВИ в отличие от гриппа начинается с различных выраженных проявлений: с насморка, слезотечения и боли в горле. Коронавирус хорошо маскируется под другие заболевания. При заражении COVID-19 бывает возникает ощущение недостатка вкуса и запаха.
При наличии симптомов инфекций необходимо обратиться к врачу, он назначит лечение, исходя из особенностей организма и течения каждого заболевания.
Иногда человек после выздоровления сразу же снова заболевает на фоне встречи с другим вирусом при ослабленном после болезни организме. Поэтому этой категории жителей врачи также рекомендуют беречь себя и соблюдать все меры инфекционной безопасности.
"Важно проходить вакцинацию. Пройти ее можно в своей поликлинике после консультации с врачом. Сегодня в прививочных пунктах можно сделать прививку от COVID-19. Она рекомендована для пациентов из групп риска — пожилых и лиц с хроническими заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, сахарным диабетом, и жителей старше 60 лет. Это поможет исключить тяжелое течение инфекции", — подчеркивает Илья Сиротко.
Также необходимо пользоваться маской в местах скопления людей, избегать тесных контактов с людьми с признаками вирусного заболевания; регулярно тщательно мыть руки с мылом, особенно после улицы и общественного транспорта; регулярно проветривать помещение, в котором находитесь и делать влажную уборку; вести здоровый образ жизни, высыпаться, сбалансированно питаться, пить больше чистой воды и регулярно заниматься физической активностью.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас