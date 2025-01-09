Эксперт рассказал, как защитить себя и своих близких от вирусных инфекций в зимний период

Специалисты областного минздрава отмечают, в этот эпидсезон в регионе фиксируются случаи заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), гриппом и COVID-19.

"При заражении несколькими инфекциями одновременно по клинической картине преобладает тот вирус, который более активен или попал в организм раньше. Кроме того, нужно также учитывать возможное обострение хронических заболеваний. В целом симптомы заболеваний могут включать: температуру, кашель, затрудненное дыхание, боль в горле, головные боли, ломоту в теле и суставах", — рассказывает руководитель управления организации социально значимой и высокотехнологичной медицинской помощи министерства здравоохранения Самарской области Илья Сиротко.

Отличительной особенностью гриппа является очень высокая температура — до 40 градусов — и резкое начало заболевания. В начале практически нет катаральных явлений.

ОРВИ в отличие от гриппа начинается с различных выраженных проявлений: с насморка, слезотечения и боли в горле. Коронавирус хорошо маскируется под другие заболевания. При заражении COVID-19 бывает возникает ощущение недостатка вкуса и запаха.

При наличии симптомов инфекций необходимо обратиться к врачу, он назначит лечение, исходя из особенностей организма и течения каждого заболевания.

Иногда человек после выздоровления сразу же снова заболевает на фоне встречи с другим вирусом при ослабленном после болезни организме. Поэтому этой категории жителей врачи также рекомендуют беречь себя и соблюдать все меры инфекционной безопасности.

"Важно проходить вакцинацию. Пройти ее можно в своей поликлинике после консультации с врачом. Сегодня в прививочных пунктах можно сделать прививку от COVID-19. Она рекомендована для пациентов из групп риска — пожилых и лиц с хроническими заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, сахарным диабетом, и жителей старше 60 лет. Это поможет исключить тяжелое течение инфекции", — подчеркивает Илья Сиротко.

Также необходимо пользоваться маской в местах скопления людей, избегать тесных контактов с людьми с признаками вирусного заболевания; регулярно тщательно мыть руки с мылом, особенно после улицы и общественного транспорта; регулярно проветривать помещение, в котором находитесь и делать влажную уборку; вести здоровый образ жизни, высыпаться, сбалансированно питаться, пить больше чистой воды и регулярно заниматься физической активностью.