В Самаре перекроют ул. 22 Партсъезда из-за ремонта водовода

В Самаре 11 января перекроют движение на ул. 22 Партсъезда для ремонта водовода. Об этом сообщает "РКС-Самара".
С 9:00 11 января до 20:00 14 января закроют участок между улицами Свободы и Победы в направлении от ул. Ставропольской к ул. Победы. В это время будут ремонтировать водовод холодного водоснабжения диаметром 600 мм.
Автотранспорт сможет проезжать ул. 22 Партсъезда, ул. Свободы, 1-му Безымянному переулку, ул. Победы.
Отключать потребителей от водоснабжения не планируют.
Последние комментарии
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.