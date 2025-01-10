В Самаре перекроют ул. 22 Партсъезда из-за ремонта водовода

В Самаре 11 января перекроют движение на ул. 22 Партсъезда для ремонта водовода. Об этом сообщает "РКС-Самара".

С 9:00 11 января до 20:00 14 января закроют участок между улицами Свободы и Победы в направлении от ул. Ставропольской к ул. Победы. В это время будут ремонтировать водовод холодного водоснабжения диаметром 600 мм.

Автотранспорт сможет проезжать ул. 22 Партсъезда, ул. Свободы, 1-му Безымянному переулку, ул. Победы.

Отключать потребителей от водоснабжения не планируют.