"Связь без минусов": абоненты Т2 могут пользоваться мессенджерами, навигацией и банковскими приложениями даже при минусе на балансе

T2, российский оператор мобильной связи, перезапустил услугу "SOS-пакет". "Связь без минусов" — новый уровень развития продукта. Он позволяет при неоплаченном тарифе звонить на номера Т2, пользоваться мессенджерами и навигацией. Компания расширила список сервисов, доступных при отрицательном балансе, и включила в него банковские приложения.

Т2 продолжает развивать продуктовые предложения после ребрендинга в сентябре прошлого года. В этот раз оператор расширяет услугу "SOS-пакет". Она позволяет клиенту пользоваться важными сервисами, когда на счете мобильного телефона недостаточно средств для оплаты тарифа.

С услугой "Связь без минусов" клиенты оператора могут звонить на номера Т2 и пользоваться необходимыми приложениями даже при минусе на балансе до 3 дней. В улучшенной версии их список пополнился геосервисом 2ГИС и личными кабинетами, официальными приложениями крупных российских банков: Сбера, ВТБ, Газпромбанка, Т-Банка и других. Помимо новых сервисов, в "Связи без минусов" доступны популярные мессенджеры, а также приложения "Яндекс Карты" и "Яндекс Навигатор".

Абонентам тарифов с ежемесячной абонентской платой Т2 предоставляет "Связь без минусов" на три дня, с посуточной — на один день. Услуга работает на продуктах линейки "Мой Т2", а также на тарифах "Везде онлайн", Black, "Игровой" и Premium вне зависимости от того, открытый или архивный план у клиента. Т2 активирует "Связь без минусов" автоматически и предоставляет ее бесплатно.

Клиенты T2 останутся на связи, даже если не успели внести абонентскую плату по тарифу. Они в любой ситуации могут принимать входящие звонки, совершать вызовы на номера экстренных служб и получать SMS-уведомления для проведения банковских транзакций. Абоненты также всегда имеют доступ к порталу госуслуг, личному кабинету на сайте и мобильному приложению T2. Оператор сохраняет эти возможности, даже если баланс клиента не пополнялся более трех дней.

Андрей Борзов, директор по продукту и клиентскому опыту T2:

"Мы запустили услугу "SOS-пакет" в 2018 году. С того времени она помогла многим нашим абонентам оставаться на связи в ситуациях, когда не было возможности вовремя внести абонентскую плату. Теперь мы выводим этот продукт на новый уровень, а название "Связь без минусов" очень точно отображает суть. Благодаря этой услуге клиенты не лишатся связи в самый неподходящий момент, смогут позвонить близкими, совершить платеж и добраться до места назначения. Доверие наших клиентов основывается на том, что мы поддерживаем их даже в непредвиденных ситуациях. Поэтому услуга подключается автоматически и не требует каких-либо действий от абонента".