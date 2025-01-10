16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Связь без минусов": абоненты Т2 могут пользоваться мессенджерами, навигацией и банковскими приложениями даже при минусе на балансе В Самарской области новогодний интернет-трафик вырос на 10% Новогодние комедии и мелодрамы: что смотрели жители Самарской области на новогодних каникулах Волшебная фабрика желаний: "Ростелеком" подвел итоги работы горячей линии Деда Мороза и его цифровых помощников В 2024 году в Самарской области построили и отремонтировали 632 километра дорог

Транспорт и связь Экономика и бизнес

"Связь без минусов": абоненты Т2 могут пользоваться мессенджерами, навигацией и банковскими приложениями даже при минусе на балансе

САМАРА. 10 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 54
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

T2, российский оператор мобильной связи, перезапустил услугу "SOS-пакет". "Связь без минусов" — новый уровень развития продукта. Он позволяет при неоплаченном тарифе звонить на номера Т2, пользоваться мессенджерами и навигацией. Компания расширила список сервисов, доступных при отрицательном балансе, и включила в него банковские приложения.

Фото: предоставлено T2

Т2 продолжает развивать продуктовые предложения после ребрендинга в сентябре прошлого года. В этот раз оператор расширяет услугу "SOS-пакет". Она позволяет клиенту пользоваться важными сервисами, когда на счете мобильного телефона недостаточно средств для оплаты тарифа.

С услугой "Связь без минусов" клиенты оператора могут звонить на номера Т2 и пользоваться необходимыми приложениями даже при минусе на балансе до 3 дней. В улучшенной версии их список пополнился геосервисом 2ГИС и личными кабинетами, официальными приложениями крупных российских банков: Сбера, ВТБ, Газпромбанка, Т-Банка и других. Помимо новых сервисов, в "Связи без минусов" доступны популярные мессенджеры, а также приложения "Яндекс Карты" и "Яндекс Навигатор".

Абонентам тарифов с ежемесячной абонентской платой Т2 предоставляет "Связь без минусов" на три дня, с посуточной — на один день. Услуга работает на продуктах линейки "Мой Т2", а также на тарифах "Везде онлайн", Black, "Игровой" и Premium вне зависимости от того, открытый или архивный план у клиента. Т2 активирует "Связь без минусов" автоматически и предоставляет ее бесплатно.

Клиенты T2 останутся на связи, даже если не успели внести абонентскую плату по тарифу. Они в любой ситуации могут принимать входящие звонки, совершать вызовы на номера экстренных служб и получать SMS-уведомления для проведения банковских транзакций. Абоненты также всегда имеют доступ к порталу госуслуг, личному кабинету на сайте и мобильному приложению T2. Оператор сохраняет эти возможности, даже если баланс клиента не пополнялся более трех дней.

Андрей Борзов, директор по продукту и клиентскому опыту T2:

"Мы запустили услугу "SOS-пакет" в 2018 году. С того времени она помогла многим нашим абонентам оставаться на связи в ситуациях, когда не было возможности вовремя внести абонентскую плату. Теперь мы выводим этот продукт на новый уровень, а название "Связь без минусов" очень точно отображает суть. Благодаря этой услуге клиенты не лишатся связи в самый неподходящий момент, смогут позвонить близкими, совершить платеж и добраться до места назначения. Доверие наших клиентов основывается на том, что мы поддерживаем их даже в непредвиденных ситуациях. Поэтому услуга подключается автоматически и не требует каких-либо действий от абонента".

Гид потребителя

Последние комментарии

Станислав Борисов 26 декабря 2024 18:42 Ученье - свет: "Ростелеком" установил энергоэффективные светильники в самарских школах

Проверку на вредное воздействие электромагнитного излучения провели,конечно же?заодно и рамки,которыми облучают по несколько раз в день проверили?роспотребпозор принял?

Дмитрий Донской 02 декабря 2024 16:57 Игорь Матвеев: "Технические специалисты, обладающие знаниями в области ИТ-технологий, востребованнее, чем программисты"

Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!

Анатолий Илларионов 20 ноября 2024 12:23 Минтранс рассказал о судьбе проекта реконструкции пр. Карла Маркса в Самаре

Хорошая новость.

Inkling2016 Инклинг 20 ноября 2024 12:09 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?

Анатолий Илларионов 19 ноября 2024 14:15 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2