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Губернатор поздравил самарцев с Днем российской печати

САМАРА. 13 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил работников средств массовой информации с Днем печати.

"Поздравляю вас с профессиональным праздником, который объединяет всех, кто посвятил себя журналистике, — Днем российской печати! 

Это профессионалы, обладающие не только уникальными компетенциями и самым современным инструментарием, но прежде всего люди неравнодушные, пропускающие через свое сердце все, что они доносят до своих читателей, слушателей, зрителей. И всеми этими качествами сполна обладают работники самарских средств массовой информации. 

Особенно важна ваша деятельность в вопросах информационного сопровождения специальной военной операции. Понимая свою ответственность, вы словом и делом помогаете нашим воинам приближать победу, поддерживаете семьи военнослужащих, правдиво и проникновенно рассказываете о героях СВО, их мужестве и самоотверженности. Не сомневаюсь, что и в году, объявленном Президентом России В. В. Путиным Годом защитника Отечества, вы приложите все силы, чтобы ваши яркие, талантливые материалы укрепляли боевой дух наших ребят, способствовали воспитанию в подрастающем поколении любви к Родине. 

Дорогие друзья! Благодарю вас за творческий подход к делу и преданность своему призванию, за то, что в нашем сложном мире вы продолжаете равняться на ветеранов журналистики, которые всегда отличались требовательностью к себе, любовью к родному краю и активной гражданской позицией. 

Правительство Самарской области и впредь будет способствовать развитию региональных, муниципальных СМИ, поддерживать ваши инициативы и начинания, направленные на сплочение нашего общества, созидательную работу в интересах дальнейшего развития региона и улучшения жизни людей.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемого вдохновения, творческого роста, успехов на профессиональном поприще!", - говорится в сообщении. 

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