В Клиниках СамГМУ внедрят метод интраоперационного нейромониторинга при хирургии щитовидной железы

В Клиниках СамГМУ Минздрава России внедрят метод интраоперационного мониторинга возвратных гортанных нервов при хирургии щитовидной и околощитовидной желез. Это станет возможным благодаря приобретению нового оборудования в рамках гранта научно-образовательного центра "Инженерия будущего".

Самарская область стала одной из пилотных площадок по созданию программы научно-технологического развития (НТР). Одной из платформ НТР является НОЦ "Инженерия будущего". По поучению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева областное правительство формирует программу переформатирования и развития НОЦ до 2030 года. Деятельность НОЦ неразрывно связана с целями развития Самарской области и направлена на создание наукоемких технологий и продукции, отвечающей национальным интересам.

Внедрение метода интраоперационного мониторинга возвратных гортанных нервов при хирургии щитовидной и околощитовидной желез в Клиниках Самарского государственного медицинского университета Минздрава России позволит поднять уровень оказания медицинской помощи в хирургии щитовидной и паращитовидных желез до мировых стандартов. Это значительный шаг вперед в развитии медицины в регионе. НОЦ активно поддерживает научные исследования и проекты, направленные на улучшение качества медицинской помощи.

Самарская область и Поволжье в целом относится к эндемичным зонам по заболеваниям щитовидной железы. Только в Клиниках СамГМУ ежегодно выполняется более 150 операций на щитовидной железе.

"Применение нового высокотехнологичного метода способствует четкой идентификации возвратных гортанных нервов, контролированию, верификации анатомической целостности и функциональной сохранности на всех этапах хирургического вмешательства при операциях на щитовидной или околощитовидной железах, — комментирует заведующий кафедрой общей хирургии и хирургических болезней СамГМУ Игорь Макаров. — Это соответствует концепции безопасной хирургии и позволяет минимизировать осложнения при подобных операциях".

Кроме того, уже ведется разработка инновационной методики "Оценка голосовой функции после операции на щитовидной железе", позволяющая убедиться в отсутствии нарушения голосовой функции и, следовательно, повреждения возвратных гортанных нервов.

Использование нейромонитора является стандартом выполнения хирургических операций на щитовидной железе и околощитовидных железах в ряде заграничных стран, где его применение достигает 63—95% тиреоидэктомий и операциях в области головы и шеи. В России пока практика применения нейромонитора распространяется на крупные хирургические центры и частные клиники.