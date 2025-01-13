В Клиниках СамГМУ внедрят метод интраоперационного нейромониторинга при хирургии щитовидной железы

В Клиниках СамГМУ Минздрава России внедрят метод интраоперационного мониторинга возвратных гортанных нервов при хирургии щитовидной и околощитовидной желез. Это станет возможным благодаря приобретению нового оборудования в рамках гранта научно-образовательного центра "Инженерия будущего".
Самарская область стала одной из пилотных площадок по созданию программы научно-технологического развития (НТР). Одной из платформ НТР является НОЦ "Инженерия будущего". По поучению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева областное правительство формирует программу переформатирования и развития НОЦ до 2030 года. Деятельность НОЦ неразрывно связана с целями развития Самарской области и направлена на создание наукоемких технологий и продукции, отвечающей национальным интересам.
Внедрение метода интраоперационного мониторинга возвратных гортанных нервов при хирургии щитовидной и околощитовидной желез в Клиниках Самарского государственного медицинского университета Минздрава России позволит поднять уровень оказания медицинской помощи в хирургии щитовидной и паращитовидных желез до мировых стандартов. Это значительный шаг вперед в развитии медицины в регионе. НОЦ активно поддерживает научные исследования и проекты, направленные на улучшение качества медицинской помощи.
Самарская область и Поволжье в целом относится к эндемичным зонам по заболеваниям щитовидной железы. Только в Клиниках СамГМУ ежегодно выполняется более 150 операций на щитовидной железе.
"Применение нового высокотехнологичного метода способствует четкой идентификации возвратных гортанных нервов, контролированию, верификации анатомической целостности и функциональной сохранности на всех этапах хирургического вмешательства при операциях на щитовидной или околощитовидной железах, — комментирует заведующий кафедрой общей хирургии и хирургических болезней СамГМУ Игорь Макаров. — Это соответствует концепции безопасной хирургии и позволяет минимизировать осложнения при подобных операциях".
Кроме того, уже ведется разработка инновационной методики "Оценка голосовой функции после операции на щитовидной железе", позволяющая убедиться в отсутствии нарушения голосовой функции и, следовательно, повреждения возвратных гортанных нервов.
Использование нейромонитора является стандартом выполнения хирургических операций на щитовидной железе и околощитовидных железах в ряде заграничных стран, где его применение достигает 63—95% тиреоидэктомий и операциях в области головы и шеи. В России пока практика применения нейромонитора распространяется на крупные хирургические центры и частные клиники.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас