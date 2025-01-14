Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира в Австралии

Воспитанница тольяттинской школы тенниса Дарья Касаткина с уверенной победы стартовала на Australian Open.

В матче первого круга она обыграла представительницу Болгарии Викторию Томову со счетом 6:1, 6:3, пишет championat.com.

Продолжительность встречи составила 1 час 8 минут. За это время Касаткина сделала две подачи навылет и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету Томовой пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

В следующем круге Касаткина сыграет с победителем пары Анна Бондарь (Венгрия) — Ван Яфань (Китай).