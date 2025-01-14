Защитник Егор Морозов из "Лады" командирован к "летчикам"

В рамках договора о сотрудничестве в расположение ЦСК ВВС из ХК "Лада" командирован защитник Егор Морозов.

В текущем сезоне 22-летний хоккеист провел 14 игр в КХЛ и отметился в них одной голевой передачей при показателе полезности "+4", а в регулярном чемпионате ВХЛ — одной заброшенной шайбой за 4 матча.

Напомним, что в составе "летчиков" на данный момент также находятся Карим Вафин, Николай Владимиров, Дмитрий Иванов и Артем Манукян.