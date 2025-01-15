Житель Самарской области пострадал на пожаре в Кошках

Во вторник, 14 января, в Кошкинском районе Самарской области на пожаре пострадал мужчина. Об этом сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".
В 23:05 начался пожар на ул. Советской с. Кошки. Там горели гараж, сарай и часть дома на площади 120 кв. м. В результате пострадал один человек, его госпитализировали. В 00:53 пожар ликвидировали.
На месте происшествия работали сотрудники пожарно-спасательной части № 129 пожарно-спасательного отряда № 49.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !