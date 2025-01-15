Житель Самарской области пострадал на пожаре в Кошках

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Во вторник, 14 января, в Кошкинском районе Самарской области на пожаре пострадал мужчина. Об этом сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"