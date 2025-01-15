В Сергиевске сгорел гараж районной больницы

В среду, 15 января, в Сергиевском районе Самарской области произошел пожар в местной ЦРБ на ул. Плеханова, 3. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В момент возгорания в гараже было шесть служебных автомобилей (не машины скорой помощи и реанимации).

Пострадавших нет. Перебоев в оказании медицинской помощи не возникло.

Прокуратура контролирует доследственную проверку, организованную ОНД по Сергиевскому району. Также надзорное ведомство проверит, как медучреждение исполняло законодательство в сфере пожарной безопасности.