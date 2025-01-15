В Сергиевске сгорел гараж районной больницы

В среду, 15 января, в Сергиевском районе Самарской области произошел пожар в местной ЦРБ на ул. Плеханова, 3. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В момент возгорания в гараже было шесть служебных автомобилей (не машины скорой помощи и реанимации).
Пострадавших нет. Перебоев в оказании медицинской помощи не возникло.
Прокуратура контролирует доследственную проверку, организованную ОНД по Сергиевскому району. Также надзорное ведомство проверит, как медучреждение исполняло законодательство в сфере пожарной безопасности.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !