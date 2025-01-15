Предпринимателей научат развивать свое дело в онлайн

Корпорация МСП и Авито Услуги запустили углубленный курс для владельцев малого и среднего бизнеса на Цифровой платформе МСП.РФ. Проект, разработанный экспертами Авито Услуг, поможет выигрышно позиционировать свой бизнес и использовать онлайн-инструменты для продвижения услуг.

"Мы собрали проверенные практики и шаги, которые помогут участникам не просто начать, но и развивать своё дело онлайн. Предприниматели узнают, как выделить свои услуги среди других объявлений, правильно формировать цену и привлекать клиентов с помощью продвижения. Также они получат практические навыки по заполнению профиля, созданию качественных объявлений и работе с отзывами", — отметил управляющий директор Авито Влад Федулов.

Курс включает видеолекции, практические задания и тесты. Среди тем, которые разберут эксперты, — как использовать инструменты аналитики и профессиональный кабинет онлайн-платформы для оценки эффективности продвижения и как автоматически размещать несколько объявлений. Материалы курса пошагово помогут предпринимателям лучше понять, как работать с сервисом Авито Услуги и достигать результатов.

"Сегодня малый и средний бизнес все чаще выбирает онлайн-площадки для поиска клиентов и развития своего дела. Однако собственники предприятий не всегда знают, с чего начать продвижение в цифровой среде, какие механизмы для этого существуют и какие инструменты дают максимальную эффективность, — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. — На МСП.РФ уже действует сервис "Продажи на маркетплейсах и в соцсетях". Новый обучающий курс поможет сделать следующий шаг предпринимателям, желающим получить полезную информацию о продвижении своего дела и не допускать ошибок на старте".

Курс доступен для пользователей Цифровой платформы МСП.РФ по ссылке.