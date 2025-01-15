ХК "Ладья" покинул нападающий Кирилл Винокуров

Нападающий Кирилл Винокуров покинул тольяттинский ХК "Ладья", сообщает пресс-служба клуба.

Состав "Ладьи" Винокуров пополнил в прошлое межсезонье и в рамках текущего регулярного чемпионата МХЛ принял участие в двух матчах, в которых не отметился набранными очками.

Соглашение с 18-летним хоккеистом расторгнуто по обоюдному согласию сторон.