ХК "Ладья" покинул нападающий Кирилл Винокуров

Нападающий Кирилл Винокуров покинул тольяттинский ХК "Ладья", сообщает пресс-служба клуба.
Состав "Ладьи" Винокуров пополнил в прошлое межсезонье и в рамках текущего регулярного чемпионата МХЛ принял участие в двух матчах, в которых не отметился набранными очками.
Соглашение с 18-летним хоккеистом расторгнуто по обоюдному согласию сторон.
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