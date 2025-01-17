Анастасия Павлюченкова вышла в 1/8 финала Australian Open

Уроженка Самары Анастасия Павлюченкова вышла в четвертый круг Australian Open — 2025. В матче третьего круга она обыграла немку Лауру Зигемунд со счетом 6:1, 6:2, пишет championat.com.

Продолжительность встречи составила 1 час 33 минуты. За это время Павлюченкова сделала одну подачу навылет и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету Зигемунд два эйса и пять двойных ошибок.

В 1/8 финала Павлюченкова встретится с победительницей пары Диана Шнайдер (Россия) — Донна Векич (Хорватия).